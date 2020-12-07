07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Türkiye-Ukrayna arasında tarihi görüşme! Üretimini birlikte yapacaklar

Son dakika | Türkiye-Ukrayna arasında tarihi görüşme! Üretimini birlikte yapacaklar

Son dakika haberi... Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg , ile roket fırlatma aracı üretimini görüştüklerini ifade etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
ABONE OL
Son dakika | Türkiye-Ukrayna arasında tarihi görüşme! Üretimini birlikte yapacaklar

Uruskiy, Ukrayna medyasına verdiği röportajda, geçen hafta Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Roket fırlatma aracı üretimi konusunda ciddi ortaklar aradıklarını ifade eden Uruskiy, bu konuda Türkiye ile görüştüklerini kaydetti.

Uruskiy, ziyaret sırasında önceden konuşulmuş projeleri ele aldıklarını aktararak, özellikle insansız hava aracı (İHA) ve uçak motoru konularında daha önemli kontratların imzalanmasına çok yakın olunduğunu dile getirdi.

Ukrayna Türk SİHAlar ile Karabağ taktiğini uygulamaya geçti UKRAYNA TÜRK SİHA'LAR İLE KARABAĞ TAKTİĞİNİ UYGULAMAYA GEÇTİ
Başkan Erdoğan Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhalı kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA BAŞBAKANI DENYS SHMYHAL'I KABUL ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA