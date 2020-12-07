Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller!
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal’i, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u kabul ettti. Başkan Erdoğan daha sonra Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Sazali Bin Mustafa Kamal, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Sazali'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herrström, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANINI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Meyer-Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
KABULLER SÜRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.