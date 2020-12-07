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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller!

Son dakika haberine göre Başkan , 'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin ’i, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u kabul ettti. Başkan Erdoğan daha sonra Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller!

Cumhurbaşkanlığı 'ndeki törende, Bin , Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Sazali'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan , İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herrström, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANINI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Meyer-Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını 'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

KABULLER SÜRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.




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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller! Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE ÖNEMLİ KABULLER! BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

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