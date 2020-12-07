Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller!

Büyükelçi Meyer-Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.



KABULLER SÜRECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.







