Emniyetten 'aşı' bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı! ‘Aşıda önceliklisiniz’ deyip...

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır" ifadelerine yer verildi.

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