Son dakika: İletişim Başkanlığından askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen iki Rus vatandaşına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 Rus vatandaşının çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldığı açıklandı.
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İletişim Başkanlığı gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin resmi açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere, İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir."