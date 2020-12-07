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Son dakika: İletişim Başkanlığından askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen iki Rus vatandaşına ilişkin açıklama

tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 vatandaşının çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: İletişim Başkanlığından askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen iki Rus vatandaşına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin resmi açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere, İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir."

İstanbulda İHA üretim tesisleri bölgesinde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler gözaltına alındı! İSTANBUL'DA İHA ÜRETİM TESİSLERİ BÖLGESİNDE İZİNSİZ ÇEKİM YAPAN RUS GAZETECİLER GÖZALTINA ALINDI!
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