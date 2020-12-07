CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısına destek: Sağlık Bakanı haklı! Ben aşıyı yaptıracağım





"DEZENFORMASYON BÜYÜK BELA"



Hürriyet'te yer alan habere göre aşı tartışmasını bir video açıklamasıyla değerlendiren CHP'li Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bu korona günlerinde korona belası kadar büyük bir bela çıktı. O da bilgi kirliliği ve dezenformasyon belası. Şimdi bu hem Türkiye'de hem dünyada bir aşı karşıtlığı üretmeye başladı.





ECZACI GÖRÜŞÜM: BAKAN HAKLIDIR

Birincisi şunu söyleyelim; ülkenin ithal edeceği aşıların üçüncü faz çalışmalarını tamamlamış, yayınlarını yapmış ve Türkiye'nin laboratuvarlarında da incelenmiş olması şartıyla bütün vatandaşlarımızın aşıyı vurdurması gerektiğini düşünüyorum.



