Son dakika: İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı perşembe günü izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalı NTV muhabiri Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin ile Türk vatandaşı A.Ç.K. gözaltına alınmıştı.

Akreditasyonları olmadan izinsiz çekim yapan Rus gazetecilerin, kendilerini gözaltına alan polislere önce turist olduklarını, sonra da gazeteci olduklarını söyledikleri öğrenilmişti. Şüphelilerin yanlarındaki bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelemeye alınmıştı.