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Son dakika: İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre ’da İnsansız Hava Araçlarının (İHA) merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı perşembe günü izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalı NTV muhabiri Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin ile Türk vatandaşı A.Ç.K. gözaltına alınmıştı.

Akreditasyonları olmadan izinsiz çekim yapan Rus gazetecilerin, kendilerini gözaltına alan polislere önce turist olduklarını, sonra da gazeteci olduklarını söyledikleri öğrenilmişti. Şüphelilerin yanlarındaki bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelemeye alınmıştı.

İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler adliyeye böyle sevk edildiler İHA AR-GE MERKEZİ'NİN BULUNDUĞU YERDE İZİNSİZ ÇEKİM YAPAN RUS GAZETECİLER ADLİYEYE BÖYLE SEVK EDİLDİLER
İstanbulda İHA üretim tesisleri bölgesinde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler gözaltına alındı! İSTANBUL'DA İHA ÜRETİM TESİSLERİ BÖLGESİNDE İZİNSİZ ÇEKİM YAPAN RUS GAZETECİLER GÖZALTINA ALINDI!

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