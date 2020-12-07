Son dakika: İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler serbest bırakıldı
Son dakika haberine göre İstanbul’da İnsansız Hava Araçlarının (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
GÜNDEM Sabah
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İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı perşembe günü izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalı NTV muhabiri Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin ile Türk vatandaşı A.Ç.K. gözaltına alınmıştı.
Akreditasyonları olmadan izinsiz çekim yapan Rus gazetecilerin, kendilerini gözaltına alan polislere önce turist olduklarını, sonra da gazeteci olduklarını söyledikleri öğrenilmişti. Şüphelilerin yanlarındaki bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelemeye alınmıştı.