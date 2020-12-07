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İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler adliyeye böyle sevk edildiler

(İHA) Merkezi’ni görüntüleyen ve ’da gözaltına alınan 2'si uyruklu Gazeteci toplamda üç şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’da bulunan ’na sevk edildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler adliyeye böyle sevk edildiler

Valiliği'nin açıklama yaptığı olay geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşmişti. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre; (İHA) Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen uyruklu ve Rus haber kanalı NTV'ye bağlı muhabir , kameraman ve Türk vatandaşı A.Ç.K. gözaltına alınmıştı.

İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler adliyeye böyle sevk edildiler İHA AR-GE MERKEZİ'NİN BULUNDUĞU YERDE İZİNSİZ ÇEKİM YAPAN RUS GAZETECİLER ADLİYEYE BÖYLE SEVK EDİLDİLER

İstanbul'da Türk SİHA ve İHA'larını üreten Baykar'ın üretim tesislerini gizlice görüntülemeye çalışırken ve üretim sahası çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındıkları iddia edilen üç şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan 'na sevk edildi.

İddialara göre; akreditasyonları olmadan izinsiz çekim yapan Rusya uyruklu iki şüpheli, kendilerini gözaltına alan polislere önce turist olduklarını ardından ise gazeteci olduklarını söylemişlerdi.

GÖZALTI SÜRESİ ÜÇ GÜN UZATILMIŞTI

Üç şüphelinin yanlarındaki bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelemeye alınmıştı. İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu kameraman Ivan Malyshkin ve muhabir Aleksey Petrushko ile Türk Vatandaşı A.Ç.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla üç gün uzatılmıştır" denilmişti.

İstanbul'da İHA üretim tesisleri bölgesinde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler gözaltına alındı! İSTANBUL'DA İHA ÜRETİM TESİSLERİ BÖLGESİNDE İZİNSİZ ÇEKİM YAPAN RUS GAZETECİLER GÖZALTINA ALINDI!

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