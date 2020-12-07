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Son dakika: Eski Turizm Bakanı Gürpınar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 18,19 ve 20. dönem hükümetlerinde Kırklareli Milletvekili, 50 ve 52. dönem hükümetlerinde ise Turizm Bakanı görevlerinde bulunan , korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: Eski Turizm Bakanı Gürpınar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

1987-1999 yıllarında Kırklareli Milletvekili ve Turizm Bakanı olarak görev yapan İrfan Gürpınar, korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Gürpınar, korona virüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Gürpınar'ın cenazesinin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karamanlıoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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