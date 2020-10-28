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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller! Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberine göre Başkan , Kamboçya'nın Kim Heng'i 'nde kabul etti. Heng, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller! Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ KÜLLİYE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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