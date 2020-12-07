Çaldığı bisikleti internetten satmaya kalkan şahıs yakalandı
Eskişehir'de apartmandan çaldığı bisikleti internet üzerinden satmaya çalışan şahıs yakalandı. Bisiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
GÜNDEM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bisiklet hırsızlığı, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan bisikletin internet üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti.
ŞEHİR MERKEZİNE YAKALANDI
Bisikleti internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli Y. M.K. şehir merkezinde yakalandı. Bisiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.