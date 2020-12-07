07 Aralık 2020, Pazartesi
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MSB: El-Bab'ta 1 tonluk bomba imha edildi

(), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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MSB: El-Bab'ta 1 tonluk bomba imha edildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.

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