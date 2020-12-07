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Son dakika: İstanbul'da alınan tedbirler sonrası yeni vakalarda yüzde 25 düşüş yaşandı! İşte düşüş yaşanan ilçeler

... Fahrettin Koca İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirlerinin sonuçlarının alınmaya başlandığını geçen haftaya oranla yeni vaka sayılarında yüzde 25 düşüş yaşandığını açıkladı. Bakan Koca tedbirlere uyma konusunda ise vatandaşların hassasiyetle önem göstermeye devam etmesini istedi. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde düşüş yaşanıyor? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'ını oluşturan İstanbul'da yeni vaka sayıları son haftaya göre yüzde 25 oranda düştü. Koca ise alınan tedbirlere vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı anlarda da önem göstermesini istedi.

Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde düşüş var? A Haber muhabiri Eyüp Sultan semtinden son durumu canlı yayında anlattı.

Karataş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden güncel durumu aktardı. Pendik ilçesinde geçen haftaya oranla bazı bölgelerde riskin düştüğü, ve 'ün ise yüksek risk seviyesinin sürdüğünü ifade etti.

'nda ise Alibeyköy, gibi ilçelerde de yüksek riskin devam ettiğini söyledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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