Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'ını oluşturan İstanbul'da yeni vaka sayıları son haftaya göre yüzde 25 oranda düştü. Sağlık Bakanı Koca ise alınan tedbirlere vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı anlarda da önem göstermesini istedi.