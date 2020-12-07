Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan "Yatırımlarını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. Sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor.

Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum.

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik."