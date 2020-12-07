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Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi

Başkan ’ne videolu bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan "Yatırımlarını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. Sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik" dedi.

Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi BAŞKAN ERDOĞAN ULUSLARARASI YATIRIM ZİRVESİ'NE VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor.

Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum.

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik."

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