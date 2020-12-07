Kuzey Irak'ta 11 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ından Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamadan 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

"Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."