Kuzey Irak'ta 11 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlarda düzenlenen hava harekatıyla 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ından Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamadan 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama
"Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."