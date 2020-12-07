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Bursa’da arama kaydı bulunan genç polise adres sorunca gözaltına alındı

’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran genç, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Bursa’da arama kaydı bulunan genç polise adres sorunca gözaltına alındı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Darmstad Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Emirhan K. (20) polis ekiplerine adres sordu.

Polis ekiplerinin Emirhan K.'ye izin belgesi sorması üzerine, gencin izin kağıdı olmadığı belirlendi.

Emirhan K.'nın GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünü yapan polis ekipleri, ' Ticareti Yapmak' ve 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek' suçlarından arandığını tespit etti.

Ayrıca 'Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak' suçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan Emirhan K., gözaltına alındı. Emirhan K.'nin geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.

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