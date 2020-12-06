Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısı açıklaması
Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına alırken, aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs aşısı çin ilk müjdeli haber Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'den gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs aşısına rağmen tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.
Dünya koronavirüs ile yaklaşık 1 yıldır süren mücadelenin ardından aşı müjdesi gelmişti. Dünya Sağlık Örgütünden ise önemli bir uyarı geldi.
DSÖ'DEN AŞI UYARISI
Dünya koronavirüsle geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden "Aşılamanın yaklaşması kriz sona erdi demek değil" uyarısı geldi.
DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucunda ışığın görüldüğünü belirterek, "Ancak DSÖ, COVID-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor" dedi.
UZUN BİR YOL VAR
Video konferans yoluyla DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, "Salgının hâlâ uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar, hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek" diye konuştu.
"VİRÜS BİTMEYECEK"
DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan da, aşının pandemiye karşı tek başına yeterli olmayacağına vurgu yaptı.
Aşılamaların yaklaşmasıyla krizin sona erdiği şeklinde yanlış bir kanı ve rahatlama oluşmaması gerektiğini belirten Ryan, aşının COVID-19'u sıfırlamayacağını söyledi.
Aşının önümüzdeki yılın başında herkese ulaşmış olmayacağını hatırlatan Ryan, bazı ülkelerin kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu ve sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğinde olduğunu kaydetti.