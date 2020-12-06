İHA'lar ile uçuşa geçtik! Türkiye o sektörde dünya genelinde adından söz ettiriyor!

2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2017 sonunda 22 bin 195'e, 2018 sonunda 35 bin 660'a geçen yıl sonunda da 50 bine ulaştı. Hızla artan sayı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 215 bin 858 olarak kayıtlara geçti.