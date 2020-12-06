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İHA'lar ile uçuşa geçtik! Türkiye o sektörde dünya genelinde adından söz ettiriyor!

havacılık sektöründe attığı güçlü adımlarla dünyada adından söz ettirirken, kullanımında da dikkat çekici bir trend yakaladı. Ülkedeki İHA sayısı ekim ayı itibarıyla yaklaşık 45 bine, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 216 bine yükseldi.

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Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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İHA'lar ile uçuşa geçtik! Türkiye o sektörde dünya genelinde adından söz ettiriyor!

, havacılık sektöründe attığı adımlarla gücünü artırırken, insansız hava aracı () kullanımında da dikkat çekici bir trend yakaladı. Ülkedeki İHA sayısı ekim ayı itibarıyla yaklaşık 45 bine, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 216 bine ulaştı.

7 Aralık Uluslararası Günü dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, hem İHA sayısı hem de pilot sayısı son dönemde hızlı artış gösterdi.

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2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2017 sonunda 22 bin 195'e, 2018 sonunda 35 bin 660'a geçen yıl sonunda da 50 bine ulaştı. Hızla artan sayı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 215 bin 858 olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte, İHA sayısındaki artış da dikkati çekti. 2016'da 8 bin 349 olan İHA sayısı, 2017'de 20 bin 813'e, 2018'de 27 bin 560'a çıkarken, 2019'da 33 bine yükseldi. Bu yılın ekim ayı itibarıyla İHA sayısı 44 bin 933'ü buldu.

İZİNSİZ İHA UÇURANLARA CEZA

Askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA'ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm İHA sahiplerinin bunları kaydettirmeleri gerekiyor.

İZİN ŞARTI BULUNUYOR

Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan İHA uçuran şahıslara ve İHA pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.

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