SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2020 vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
SON DAKİKA HABERİ.... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi vefat etti? İşte 6 Aralık 2020 vaka ve vefat sayıları...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi vefat etti. İşte 6 Aralık 2020 vaka ve vefat sayıları...
Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
6 ARALIK 2020 TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI...
Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun" dedi.
Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.
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