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İHA buldu F-16 vurdu! Sözde komutan öldürüldü

Son dakika haberine göre; Terör örgütü /’nın sözde tabur komutanı Zinarin kod adlı , ’den ’a kadar İHA’larla izlendi. Bağlantıları belirlenen terörist havadan imha edildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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İHA buldu F-16 vurdu! Sözde komutan öldürüldü

'deki kuyularının güvenliğinden ve sözde Cezire kantonunda 'nin hareketli taburlarından sorumlu komutan olarak faaliyet yürüten Zinarin kod adlı 'nun, korumasıyla birlikte geçen yıl Dicle kırsalında öldürüldüğü ortaya çıktı. Operasyona ait detaylarına ulaşıldı.

İHA buldu F-16 vurdu! Sözde komutan öldürüldü İHA BULDU F-16 VURDU! SÖZDE KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ


Narin Oso, sadece gizli üst düzey teröristlerin bildiği büyük bir gizlilik içinde 'ye geçiş yaptı. Ancak teröristin Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaşan istihbarat birimleri daha Suriye'deyken terörist ve iki kuryesini yakın takibe aldı.



Türkiye içindeki bağlantılarına da ulaşabilmek için adım adım izlenen kadın teröristin, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair istihbari bilgiler elde edildi. Diyarbakır'ın Dicle ile 'ın Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'nda korumasıyla birlikte Kurşunlu Köyü civarında olduğu İHA'lar tarafından tespit edildikten sonra bölgeye hava harekâtı düzenlendi.




F-16'ların gerçekleştirdiği harekâtta Narin Oso ile birlikte koruması Elif Eylem Önkol öldürüldü. Terör örgütü , iki kadın teröristin öldürüldüğünü bir yıl sonra duyurmak zorunda kaldı. İki teröristin de ölümünü sıradan bir teröristmiş gibi kısa bir açıklamayla duyurdu.



Örgütün Suriye'de "Cezire kantonu" olarak adlandırdığı bölgede, 400 teröristten oluşan sözde "hareketli taburlardan sorumlu olduğu", suikast/sabotaj eğitimi aldığı ve Rimelan'daki petrol kuyularının da güvenliğinden sorumlu olduğu belirlendi.

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