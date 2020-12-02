İHA buldu F-16 vurdu! Sözde komutan öldürüldü





Narin Oso, sadece gizli üst düzey teröristlerin bildiği büyük bir gizlilik içinde Türkiye'ye geçiş yaptı. Ancak teröristin Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaşan istihbarat birimleri daha Suriye'deyken terörist ve iki kuryesini yakın takibe aldı.