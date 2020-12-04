Türk İHA ve SİHA'ları dünyanın dilinde! ABD basını öve öve bitiremedi

"Türk SİHA'ları, Moskova'nın arabuluculuğundaki bir barış anlaşmasını gerçekleştirilmesinde rol oynayarak, Azerbaycan'ın 1990'lardan bu yana Ermenistan işgali altında olan toprakların çoğunu geri almasını sağladı. Türkiye ve müttefiki Azerbaycan, saldırı-savunma dengesini bozmak için insansız hava araçlarını kullanarak saldırı maliyetini en aza indirdiler. Çünkü İHA ve SİHA kaybetmek, bir tank veya insanlı bir hava aracı kaybetmekten daha ucuza mal oluyor. Hem Libya hem de Dağlık Karabağ savaşlarında, insansız hava aracı operatörleri, muhalif tarafın güvenlik açıklarını anlamak için pek çok risk aldılar ve yol boyunca bir veya iki İHA kaybetmeyi umursadılar. Bershidsky yazısında ayrıca, geleneksel uçaklardaki üstünlüğün, uçakların menzili ve katıksız yıkıcı gücü nedeniyle ABD ve Rusya eliyle devam ettirilecek. Ermenistan ve Azerbaycan gibi sınırlı sayıda uçağı olan küçük devletler için, insansız hava araçlarının oldukça önemli. Ermenistan Rus hava savunma sistemlerine güvendi ve bu kumarı kaybetti."

