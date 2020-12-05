Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi.
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İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 223'e yükseldiği belirtildi.
SON DAKİKA HABERİ | Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi.
İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 223'e yükseldiği belirtildi.