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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu

haberi... , terör örgütü 'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu

SON DAKİKA HABERİ | Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt üyelerinin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, , ve 'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 223'e yükseldiği belirtildi.

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