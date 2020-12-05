Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı teslim oldu

SON DAKİKA HABERİ | Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.