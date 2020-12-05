Son dakika açıklaması: VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için verilen burs için başvurular tamamlanmıştı. İlk olarak ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra yükseköğrenim sonuçlarında. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim sonuçları için açıklama geldi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs ba��vurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denildi.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.