Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de dondurmacıya uğradı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı. Başkan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
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Başkan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı.
Başkan Erdoğan buradan dondurma aldı.
Başkan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.