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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Başkan , Üsküdar Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp, aldı. Başkan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı.

Başkan Erdoğan buradan dondurma aldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

Son dakika: Başkan Erdoğandan İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400ün Teslimi Töreninde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORUMUZ TEİ-TS1400'ÜN TESLİMİ TÖRENİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Son dakika: Başkan Erdoğandan Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'SARIKAMIŞ-KARAKURT-HORASAN' YOLU AÇILIŞINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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