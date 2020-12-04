Son dakika: Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki güvenlik duvarı hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı." ifadelerine yer verdi.
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Ağrı-İran sınırındaki güvenlik duvarı hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı." açıklamasında bulundu.