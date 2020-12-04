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Türk askeri Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı birimlerine havan eğitimi verdi

, 'nin Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına, verildiğini duyurdu. 'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitimden görüntülere de yer verildi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Türk askeri Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı birimlerine havan eğitimi verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına'na eğitim verildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına verilen 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi'nin görüntülerini yayınladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi veriliyor." ifadelerine yer verildi.

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