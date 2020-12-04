Türk askeri Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı birimlerine havan eğitimi verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına, Havan Mürettebat Eğitimi verildiğini duyurdu. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitimden görüntülere de yer verildi.
GÜNDEM ahaber.com.tr
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına'na eğitim verildi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına verilen 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi'nin görüntülerini yayınladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi veriliyor." ifadelerine yer verildi.