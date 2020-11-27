Yerli üretim hamlesi! İthalat bitti ihracat başlıyor





İHRACATTA SONA GELİNDİ

İlk etapta iç pazarın ihtiyacı düşünülerek geliştirilen aşının ihracatı için de Türk İlaç, yurtdışı pazarlarla yürütülen çalışmalarda sona geldi. İhracatla ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Berat Battal, Yemen, Cezayir, Tunus, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Umman gibi ülkelerle temasa geçildiği bilgisini verdi. "Yıl sonunda fiili olarak ihracatımız başlayacak" diyen Berat Battal şunları kaydetti: "Yıllık üretim kapasitemiz 30 milyon doz. Bakanlığın yıllık aşı ihtiyacı 8 milyon doz. Bunun dışında 2.2.5 milyon doz ürünü de yetişkin çalışanlara yapılmak üzere Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) satıyoruz. Kapasitemizin geri kalanını da ihracata yönlendireceğiz. Hedefimiz ihracat pazarlarımızı ilk etapta 11'e çıkarmak. Yıllık ihracat hedefimiz ise 200 milyon euro."