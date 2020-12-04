Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Göl'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

