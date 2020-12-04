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Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Meşru bir mazeretin varlığı farziyetini düşürür
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. "Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir." denilen açıklamada, "Meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.