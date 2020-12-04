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Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Meşru bir mazeretin varlığı farziyetini düşürür

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Giriş: 04.12.2020 10:28
Güncelleme:04.12.2020 10:31
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. "Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir." denilen açıklamada, "Meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini  düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.
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