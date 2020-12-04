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Kan bağışçıları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında immün plazma tedavisi için de ihtiyaç duyulan kan için çağrıda bulunuldu. Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklamalarının ardından kan bağışçıları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Kan bağışçıları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Kızılay'ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar kan bağışı için Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gidebilecek.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay'ın ulusal kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi.

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kızılaydan kan bağışı çağrısı! KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI!

İSTEYENLER HAFTA SONU KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR

Kan bağış merkezlerinin hastane olmadığını ve son derece hijyenik ortamlar olduğunu hatırlatan Türk Kızılay, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğunu belirtti.

Kızılay, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dâhil olmadan bağışta bulunabileceklerini ifade etti. Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dâhil olmadan kan bağışı birimlerine başvurabilecekleri vurgulandı.

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