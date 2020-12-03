Facebook YouTube Twitter ve Tiktok'a milyonlarca TL'lik ceza yağdı!

Sosyal medya şirketlerine tanınan süre doldu, şirketler temsilci bildiriminde bulunmadı. Facebook, YouTube, Twitter, Tiktok'a 30'ar milyon TL'lik yeni ceza kesildi.

Türkiye'de temsilcilik açmamakta ısrar eden sosyal medya devlerine verilen ek süre doldu.

Bu kapsamda daha önce 10 milyon lira ceza kesilen Facebook, youtube, twitter, tiktok'a bu kez 30'ar milyon TL'lik yeni ceza kesildi.

İdari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse şirkete yeni reklam verilmesi de yasaklanacak.

Temsilcilik açmayı kabul edenin cezası ise yüzde 75 düşürülecek...

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