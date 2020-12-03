AUZEF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020-2021 güz dönemi vize sınavı tamamlandı. 21-29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Mezun olacak ya da kredisini yükseltecek öğrenciler İstanbul Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İÜ AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020-2021 AUZEF güz dönemi vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere sonuçlar, sınav tamamlandıktan sonra 10 gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 21 - 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor

Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr, uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.