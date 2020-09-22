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Ahmet Mahmut Ünlü "selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasına ilişkin ifadeye çağrıldı

, kamuoyunda "" olarak bilinen 'nün bir televizyon programında "'de 2 bin civarı yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. Sabah'tan 'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Ahmet Mahmut Ünlü selefi dernekleri silahlanıyor iddiasına ilişkin ifadeye çağrıldı

, "2 bin derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

"SİLAHLANIYOR" İDDİASI

Ahmet Mamut Ünlü geçtiğimiz günlerde 'de 2000 civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılığın kendisini çağırması haline bu dernekleri isim isim sayabileceğini söylemişti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya ilişkin soruşturma başlattı ve Ahmet Mahmut Ünlü'yü tebligat göndererek ifadeye çağırdı.

DERNEK İSİMLERİNİ VERECEK

Önümüzdeki günlerde Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadeye gelerek bu derneklerin ismini vermesi bekleniyor. (Dilek Yaman/Sabah)

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