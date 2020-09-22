Ahmet Mahmut Ünlü "selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasına ilişkin ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberinin detayları...
Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.
"SİLAHLANIYOR" İDDİASI
Ahmet Mamut Ünlü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de 2000 civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılığın kendisini çağırması haline bu dernekleri isim isim sayabileceğini söylemişti.
İFADEYE ÇAĞRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya ilişkin soruşturma başlattı ve Ahmet Mahmut Ünlü'yü tebligat göndererek ifadeye çağırdı.
DERNEK İSİMLERİNİ VERECEK
Önümüzdeki günlerde Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadeye gelerek bu derneklerin ismini vermesi bekleniyor. (Dilek Yaman/Sabah)