Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında son viraja girildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek idare memuru alımı için başvurular 27 Kasım'da başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre, 9-5'inci dereceli kadrolara 300'ü erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100'ü kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru son gün ne zaman? 200 CTE 400 idare memuru alımı şartları nedir? İşte cevaplar...

CTE 400 MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuuları 27 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.