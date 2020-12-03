Son dakika: Başkan Erdoğan BM Kovid-19 özel oturumunda konuştu



TÜRK PROFESÖR ÇİFTE TEŞEKKÜR

Erdoğan, dünyanın aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağladığına dikkat çekerek, "Bu vesileyle, aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, oturuma da çevrimiçi iştirak eden Biyontech firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda tebrik ederim. Türkiye olarak yürüttüğümüz, 12'si Dünya Sağlık Örgütü listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlanmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRANLARIMI İLETİYORUM'

Erdoğan, Türkiye'nin öncülük ettiği çabalar neticesinde 2021 yılının DSÖ tarafından 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum. İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi Eylül ayında İstanbul'da açılmıştır. Türkiye'nin DSÖ'nün çalışmalarına verdiği desteğin tezahürü olan bu ofis, salgınla yürütülen çabaları güçlendirecektir" ifadesini kullandı.