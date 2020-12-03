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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Başkan , İran Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki görüşmede neler konuşuldu? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"KARDEŞ İRAN HALKINA..."

Başkan Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş İran halkına ve Fahrizade'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Suikastın zamanlamasına dikkati çeken Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

"DAĞLIK KARABAĞ İHTİLAFINDA YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ"

Başkan Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli olduğunu, kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü |Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı BAŞKAN ERDOĞAN İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ | DETAYLARI A HABER MUHABİRİ AKTARDI

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