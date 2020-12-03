Bu özel oturumun salgına karşı ortak mücadelenin son adımı olmayacağını ifade eden Bozkır, "Kovid-19'a maalesef hazırlıksız yakalandık ancak bundan sonra ortaya çıkabilecek salgın, iklim felaketleri veya küresel ekonomik krizlere de hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Zira bu çapta başka bir kriz, mutlaka insanlığı tekrar sınayacak ve o zaman geldiğinde, bu krizlerle mücadele edebilecek durumda olmalıyız." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadeledeki temel hedefin, salgın öncesi koşullara aynen dönmek olmaması gerektiğini dile getiren Bozkır, "İlk olarak, işe Kovid-19 aşısına adil ve hakkaniyetli erişimi sağlayarak başlamamız gerekiyor. Pratik düşünüldüğünde de aşının etkinliği, bütünüyle ne kadar geniş kesimlerin aşılanabildiğine bağlı olacak.