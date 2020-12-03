Son dakika: Ankara'da yeni mesai saatleri açıklandı
Son dakika haberi...Ankara Valiliği il genelinde bazı kurumlarda mesai saatlerinde değişikliği gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi." ifadeleri kullanıldı.
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SAATLER DEĞİŞTİ
Ankara Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi" denildi.