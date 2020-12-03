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Son dakika: Ankara'da yeni mesai saatleri açıklandı

Son dakika haberi... Valiliği il genelinde bazı kurumlarda mesai saatlerinde değişikliği gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren , küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika: Ankara'da yeni mesai saatleri açıklandı

Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, , Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

SAATLER DEĞİŞTİ

Ankara Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi" denildi.

Son dakika: Ankara Valiliğinden mesai saatleri açıklaması! SON DAKİKA: ANKARA VALİLİĞİNDEN MESAİ SAATLERİ AÇIKLAMASI!

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