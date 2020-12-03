Son dakika: Başkan Erdoğan BM Kovid-19 özel oturumunda konuştu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Kovid-19 özel oturumuna özel video mesaj yayınladı.Türkiye'nin 156 ülkeye yardım gönderdiğini dile getiren Başkan Erdoğan, Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'ye de aşı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.BM'nin genel yapısına yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "BM sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir. BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurulun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı..