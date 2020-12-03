03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi

'ın Başkale ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah ve mermi ele geçirildi. Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve bir miktar mermi bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2020
ABONE OL
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Büklümdere Mahallesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve bir miktar mermi bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA