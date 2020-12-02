Pfizer ve BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için ilk resmi izni veren ülke İngiltere oldu. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'e göre bu, dünya çapındaki klinik araştırmalar dışında kalan insanların Covid-19'a karşı aşı olma fırsatına ilk kez sahip olacağı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, aşının önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacağını söyledi. Yaşlılar ve sağlık hizmetleri personeli gibi öncelikli grupların aşıyı almaları için tavsiyeler de dahil olmak üzere, yakında daha fazla ayrıntı açıklanacak.