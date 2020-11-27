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Son dakika: HSK Yargıtay'a 11 yeni üye seçti

Son dakika haberi... HSK, ve Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: HSK Yargıtay'a 11 yeni üye seçti

Son dakika haberi... HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

HSK Yargıtaya 11 yeni üye seçti HSK YARGITAY'A 11 YENİ ÜYE SEÇTİ

HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
İşte diğer isimler;

Yüksel Kocaman
İrfan Fidan
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Savaş Şahinsoy

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