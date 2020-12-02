Koronavirüs kısıtlamaları etkisini gösterdi! Acil servisler nefes aldı

Cander sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemin Mart ayına göre daha olumsuz bir tarafı var. Kapalı alanı kullanma oranımız çok arttı. Havaların soğumasıyla kışın başlangıcındayız. Ocak ayı her zaman hastalıkların pik yapma zamanıdır. Ev ziyaretleri sokağa çıkamıyorum diye 'evde görüşelim' derseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Özellikle gece yoğun olan metropoller için kısıtlama çok iyi oldu. Esnek mesai çok önemli. Hafta sonu bizim için çok değerli. Bunlar en çok virüsle mücadelenin başında geliyor."

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