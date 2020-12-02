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CHP - İYİ Parti ittifakı Menemen'de çatladı! CHP'li adaya oy vermediler

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Giriş: 02.12.2020 00:34
Menemen Belediyesi’ne yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. 15 CHP ve 3 İYİ Parti Meclis üyesinin bulunduğu Millet İttifakı seçimde fire verdi ve 3 Meclis üyesi CHP'li üye Deniz Karakurt’a oy vermedi. 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca kura seçimine gidildi ve CHP'li üye Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, kuranın yeniden tekrarlanması için itirazda bulunacağı açıkladı. Menemen Belediyesi'ne yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. 15 CHP ve 3 İYİ Parti Meclis üyesinin bulunduğu Millet İttifakı seçimde fire verdi ve 3 Meclis üyesi CHP'li üye Deniz Karakurt'a oy vermedi. 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca kura seçimine gidildi ve CHP'li üye Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, kuranın yeniden tekrarlanması için itirazda bulunacağı açıkladı.
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