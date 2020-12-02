SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

CHP'ye yakın medya tarafından ortaya atılan bu iddia sonrasında çok sayıda siyasi isim bu yalana tepki gösterdi. Siyasiler, CHP'nin gündem değiştirmeye çalışmak için böyle bir girişimde bulunduğunu iddia etti.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

Mahir Ünal: Kendi içinizde yaşanan tecavüz skandalını perdelemek ve gündemi değiştirmek maksadıyla yapmak istediğinizi görüyoruz. #SuikastYalanı ile bu işten kurtulamayacaksınız. "Ajans"ınızın kurguladığı algı operasyonu tutmayacak. CHP'yi Yalan Kurgu Merkezi haline getiren ekip şaşırtmadı!