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Siyasilerden art arda "suikast yalanı" tepkisi: "Işid İmamoğlu'na suikast yapacak deyin, kitle müsait inanır!"

Bazı medya organlarında yayınlanan Büyükşehir Belediye Başkanı 'na 'lı teröristlerin düzenleyeceği iddiaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile yalanlandı. Siyaset dünyasından çok sayıda isim, 'nin gündem değiştirmeye çalıştığını belirterek duruma gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Siyasilerden art arda suikast yalanı tepkisi: Işid İmamoğlu'na suikast yapacak deyin, kitle müsait inanır!

Akşam saatlerinde 'ye yakın medya organlarında " İmamoğlu'na düzenleyecek" başlığıyla yayınlanan haberler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

CHP'ye yakın medya tarafından ortaya atılan bu iddia sonrasında çok sayıda siyasi isim bu yalana gösterdi. Siyasiler, CHP'nin gündem değiştirmeye çalışmak için böyle bir girişimde bulunduğunu iddia etti.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

Mahir Ünal: Kendi içinizde yaşanan tecavüz skandalını perdelemek ve gündemi değiştirmek maksadıyla yapmak istediğinizi görüyoruz. #SuikastYalanı ile bu işten kurtulamayacaksınız. "Ajans"ınızın kurguladığı algı operasyonu tutmayacak. CHP'yi Kurgu Merkezi haline getiren ekip şaşırtmadı!

Alpay Özalan: Muhalif medyanın hali... Emniyet, "ne suikast var ne de suikast girişimi var" açıklaması yaptı. Söyleşileri gibi suikastleri de hayali!

Öznur Çalık: Tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bu skandalları örtbas etmek adına #SuikastYalanı'na sarılmış. Ahlaksızlıklarınızla çukurun dibini boyladınız artık. Her geçen gün ayrı bir pisliginiz ortaya saçılıyor. Bütün çabanız, tüm Türkiye'yi kendi pisliğinize çekmek üzerine...

Mehmet Tevfik Göksu: Günlerdir kendi içlerinde yaşanan taciz ve tecavüz skandallarını kapatmak ve gündemi farklı bir yöne çekmek için "Ajans" yine iş başında. Yalanın "Kurgu Merkezi" haline gelen CHP, bu #SuikastYalanı ile kapatmaya, saklamaya çalıştığı gündeminden böyle kurtulamayacak

Betül Sayan Kaya:Türkiye için bir güvenlik sorunu hâline gelen CHP kendi ayıplarını yalanlarla örtbas etmeye çalışıyor. Yolsuzlukları, öğretmenlerimize ve ordumuza hakaretleri, taciz ve tecavüze sessiz kalmaları CHP'nin söylemlerinin ne kadar sözde ve sahte olduğunu gösteriyor.

Bülent Tüfenkci:CHP teşkilatında üst üste patlayan taciz ve tecavüz skandallarının üstünü örtmek için 'na suikast girişimi yalanını gündeme getirdiler. Bunlar gerçekleri yalan ile örtme çabaları. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Bayram Şenocak: sempatizanlarına verilen kadrolar, ihaleler, yolsuzluklar, gayri milli dış politika, ordumuza atılan ahlaksız ithamlar ve taciz tecavüz skandallarıyla iyice köşeye sıkışan CHP #SuikastYalanı'yla gündem değiştirme peşinde. Bilsinler ki yalanları olanları asla temizleyemeyecek!

Z. Gülender Açanal:

Selman Özboyacı: Gün yüzüne çıkan CHP İstanbul teşkilatının rezilliklerinin üzerini örtmek için her türlü senaryoyu yazıyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün açıklaması üzerine senaristleriniz yine sus pus oldu. #SuikastYalanı güzel hikaye ancak biraz daha üzerinde çalışmanızda fayda var

Son dakika: İmamoğlu'na suikast iddiaları sonrası Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması SON DAKİKA: "İMAMOĞLU'NA SUİKAST" İDDİALARI SONRASI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

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