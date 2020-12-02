İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değil

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." dedi.