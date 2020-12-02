CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun koronavirüse yakalandı
CHP'de bir isim daha koronavirüse yakalandı. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in ardından CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da koronavirüs testi pozitif çıktı.
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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aygun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve evde tedavi oluyorum. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum."
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