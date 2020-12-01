Son dakika: 01 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 01 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 01 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye'de dün 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 13 bin 936, hasta sayısı 6 bin 101, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu. 4 bin 593 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.
Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3'e geriledi.
TEDBİRLERE UYALIM ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.
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