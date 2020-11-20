Başkan Erdoğan ilk defa KKTC ziyaretinde dile getirdi! 2025 yılında gaz akışı olabilir

HATTIN ÇİFT YÖNLÜ OLMASI ÖNEMLİ

Bu sempozyumda, dönemin KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un "Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattının 2025'te Türkiye'den KKTC'ye doğalgaz götürebileceğini" söylediğini anlatan Kumbaroğlu, şöyle devam etti: "Burada en önemli hususlardan biri de KKTC ve Türkiye arasındaki su hattına paralel yapılabilecek projenin 'çift yönlü' olması. Yani suyun altından gidecek olan yaklaşık 80 km uzunluğundaki hattın sadece Anadolu'dan KKTC'ye gaz getirmesini değil, KKTC'den de gerekirse Anadolu'ya gaz taşıyabilecek şekilde inşa edilmesi önemli. KKTC'den Anadolu'ya gaz nasıl gelebilir? Öncelikle ülkemizin Kıbrıs çevresinde yaptığı araştırmalar var. Gelecek dönemde burada bulunacak bir rezervin inşa edilecek borularla Anadolu'ya aktarılması muhtemel.

Bir diğer senaryo ise bölgede üretimi yapılan diğer kaynaklardan Avrupa'ya gidecek gaz için köprü olabilmek…

Bizim ilk günden bu yana söylediğimiz çok basit bir şey var; eğer İsrail ve Akdeniz'de gaz bulan diğer ülkeler ellerindeki ürünü en önemli pazara yani Avrupa'ya satmak istiyorlarsa bunun en ekonomik, en kolay, en güvenli güzergahı Türkiye üzerinden süreci ilerletmek. İşte KKTC'den Anadolu'ya kurulacak boru hattı bu amaç için de iş görebilir. İlk kurulan boru hattı kapasite açısından sadece KKTC'ye yetecek şekilde planlansa da elimizde hem fizibilitesi yapılmış hem de kara bağlantı noktası hazır bir güzergah olacak."