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Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , ziyarette bulunduğu 'de ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ile Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş’ta tarihi an! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar… SON DAKİKA HABERİ: KAPALI MARAŞ'TA TARİHİ AN! BAŞKAN ERDOĞAN, DEVLET BAHÇELİ VE ERSİN TATAR…

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