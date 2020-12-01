İŞTE KAMU ÇALIŞANLARININ YENİ MESAİ SAATLERİ

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.